Североатлантический альянс поддержал пакет санкций в разных сферах, наложенный на Россию за дестабилизацию ситуации на границах Украины, вмешательство в американскую выборную систему, кибератаки и регулярные выплаты талибам за убийства американских военнослужащих в Афганистане.

Заявление разместили на официальном сайте альянса.

Партнеры США отмечают, что санкции были введены справедливо и по доказанным фактам подрыва безопасности в Европе и США.

— Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум. Примеры включают попытку вмешательства в выборы союзников, включая президентские выборы в США; широкомасштабные кампании дезинформации; и злонамеренную кибер-деятельность. Соединенные Штаты и другие союзники считают, что все имеющиеся свидетельства указывают на ответственность Российской Федерации за взлом SolarWinds. Мы солидарны с Соединенными Штатами, — говорится в заявлении.

В НАТО потребовали от России немедленно остановить переброску к границам Украины новых частей и прекратить грандиозное развертывание войск в Крыму.

— Мы призываем Россию немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства, как это делают союзники, включая существующие соглашения и обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, — говорится в заявлении.

Напомним, администрация Джо Байдена в четверг, 15 апреля, ввела новые экономические и политические санкции в отношении Российской Федерации, в том числе из-за действий РФ на востоке Украины и в Крыму.