Нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала решение о закупке вакцины за средства медицинских гарантий недопустимым и поинтересовалась, сколько средств власть «освоила» на программе «Большее строительство».

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Депутат выразила общую позицию всей фракции.

— «Европейская Солидарность» настаивает на том, что должно быть немедленно проведено внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое будет посвящено именно вопросам противодействия пандемии. Мы требуем перераспределить средства из бюджета — только не на индустриальные парки для «своих» и «инвест-нянь», а чтобы эти средства забрали из Офиса президента, из силовых и репрессивных органов и передали именно медикам и военным, — проговорила парламентарий.

Она отметила, что финансовая ситуация в стране критическая, а правительство решило для закупки вакцин забрать деньги по финансированию медицинских гарантий — то есть у врачей и медучреждений, которые наоборот нуждаются в поддержке.

— Сверхплановый дефицит Пенсионного фонда сегодня составляет более 7,5 миллиарда гривен. Нет денег на больничные, идут задержки выплат больничных и зарплат. Что происходит сегодня в медицине, мы знаем. Правительство решило с бюджетной программы медицинских гарантий за один день перебросить 6,5 миллиардов гривен на закупку вакцины. Это преступление. А зачем же вы вкатали деньги в асфальт, на «большое крадивництво», — возмутилась Ирина Геращенко.

По ее мнению, на внеочередном заседании СНБО должны найти виновного в срыве вакцинации.

— Мы требуем проведения заседания Совета нацбезопасности и обороны, посвященного именно вопросам вакцинации населения. Мы должны очень хорошо проанализировать, кто же виноват в срыве вакцинации. Я вам скажу — это не Степанов, а не Шмыгаль, а Зеленский. Потому что он назначил и Шмыгаля, и Степанова и предыдущих министров, и тех, кого вы собираетесь ставить, — напомнила сопредседатель фракции.

Ирина Геращенко также упрекнула депутатов от «Слуги Народа» в «показушных» решениях, отметив, что вместо этого «Европейская солидарность» пытается решить проблему.

— Мы благодарим каждого народного депутата, которые подписались под инициативой «Европейской Солидарности» о проведении внеочередного заседания, посвященного пандемии. Среди этих 150 подписей нет только подписей монобольшинства, потому что они занимаются «потемкинскими деревнями» и думают о том, как украсть деньги из нищего украинского бюджета, — резюмировала нардеп.

Напомним, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал собрать внеочередное заседание, посвященное борьбе с пандемией. Он сообщил, что уже собрано более 120 голосов народных депутатов.