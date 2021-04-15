Сегодня, 15 апреля, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев обсудил по телефону сосредоточение на границе Украины российских армий, бригад и корпусов с командующим Оперативного командования видов ВС Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

Об этом уведомляет Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный украинский генерал очертил польскому коллеге ситуацию, которая сложилась на украинских границах к середине апреля, отметив, что РФ усиливает группировки войск в Крыму и регионах, соседствующих с Украиной (Воронежская, Ростовская области).

— В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов развития событий относительно эскалации со стороны Российской Федерации, — предупредил Сергей Наев.

Руководитель ООС Украины добавил, что Украина избегает любых провокаций и совершает только превентивные действия по защите украинской земли.

— Мы в свою очередь действуем адекватно. В частности, на угрожаемые направления и соответствующие полигоны выдвигаем свои силы с целью недопущения преимущества со стороны ВС РФ. То есть проводим весь комплекс военных мер по сдерживанию и недопущению эскалации военной угрозы, — подчеркнул Сергей Наев.

Командующий Оперативного командования видов Вооруженных сил Республики Польша генерал-лейтенант Томаш Пиотровски заявил, что вооруженная агрессия со стороны РФ на сегодня является угрозой не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы.

— Для Польши иметь в партнерах безопасную и независимую Украину — ключевая задача. Мы декларируем польскую поддержку Вооруженным Силам Украины в их стремлении к стандартам НАТО и Европейского Союза. В свою очередь начальник Генерального штаба и министр национальной обороны Республики Польша также это поддерживают. Уверен, что наше сотрудничество на оперативном уровне будет продолжаться, а там где нужно - углубляться, — подчеркнул Томаш Пиотровски.

Напомним, бывший глава правительства Швеции Карл Бильдт, а ныне колумнист Washington Post утверждает, что все страны, которые полагаются на верховенство права и безопасность Европы, должны помогать Украине, чтобы Россия не развязала на юге Украины новую войну.