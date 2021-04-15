Представительница дипломатического ведомства Мария Захарова пообещала, что в этот то раз Россия точно ответит и ответ ее «будет необратимым». Также она добавила, что американского посла вызвали на «тяжелый» разговор.

Об этом пишет российское издание РБК.

— Разговор для американской стороны будет тяжелым, — рассказала она.

По ее словам, новые санкции США получат со стороны России «решительный отпор».

— Ответ на санкции будет неотвратимым, — вернулась к угрозам Мария Захарова.

Она также отметила, что ответственность за деградацию двухсторонних отношений «целиком лежит на Вашингтоне». По ее словам, американской стороне «придется осознать, что им придется за это расплачиваться».

Дипломатка не применула добавить, что ответ РФ уже готовится.

— Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой, — сказала она.

Ранее НикВести сообщали, что администрация Джо Байдена в четверг, 15 апреля, ввела новые экономические и политические санкции в отношении Российской Федерации, в том числе из-за действий РФ на востоке Украины и в Крыму.





