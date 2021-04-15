Совет национальной безопасности и обороны внедрит вторую часть санкций против контрабандистов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания СНБО, пишет Украинская правда.

Глава государства заявил, что Совет национальной безопасности и обороны применит санкции по отношению к 12 особам. Подробности, в том числе имена контрабандистов, которые попадают под ограничения, пока неизвестны.

Также отмечается, что на повестке дня было 7 вопросов. Тема Донбасса рассматривалась тайно, поэтому Владимир Зеленский не сообщил подробностей.

Кроме того, президент напомнил о поездке к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и подтвердил, что в режиме видеосвязи пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее сообщалось, что нескольких фигурантов санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был принят в рамках борьбы с контрабандой, могут депортировать из Украины.