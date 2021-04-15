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Совет национальной безопасности и обороны внедрит вторую часть санкций против контрабандистов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания СНБО, пишет Украинская правда.
Глава государства заявил, что Совет национальной безопасности и обороны применит санкции по отношению к 12 особам. Подробности, в том числе имена контрабандистов, которые попадают под ограничения, пока неизвестны.
Также отмечается, что на повестке дня было 7 вопросов. Тема Донбасса рассматривалась тайно, поэтому Владимир Зеленский не сообщил подробностей.
Кроме того, президент напомнил о поездке к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и подтвердил, что в режиме видеосвязи пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее сообщалось, что нескольких фигурантов санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был принят в рамках борьбы с контрабандой, могут депортировать из Украины.
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Совет национальной безопасности и обороны внедрит вторую часть санкций против контрабандистов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания СНБО, пишет Украинская правда.
Глава государства заявил, что Совет национальной безопасности и обороны применит санкции по отношению к 12 особам. Подробности, в том числе имена контрабандистов, которые попадают под ограничения, пока неизвестны.
Также отмечается, что на повестке дня было 7 вопросов. Тема Донбасса рассматривалась тайно, поэтому Владимир Зеленский не сообщил подробностей.
Кроме того, президент напомнил о поездке к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и подтвердил, что в режиме видеосвязи пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее сообщалось, что нескольких фигурантов санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был принят в рамках борьбы с контрабандой, могут депортировать из Украины.