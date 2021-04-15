Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия. Сейчас Россия стягивает войска к украинским границам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Право на власть», пишет РБК-Украина.

— В случае, если, не дай Бог, активные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, — сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, эта помощь «существенно укрепит» обороноспособность Украины, а также поможет отбить наступление агрессора.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил представителям стран-членов НАТО 10 шагов, необходимых для поддержки Украины в условиях обострения ситуации безопасности на границе с РФ.