Президент Владимир Зеленский готов принять участие в полноценном саммите «нормандской четверки» онлайн, если будет в Париже 16 апреля.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», пишет Украинская правда.

Дмитрий Кулеба ответил на вопрос, готов ли Зеленский к варианту, что российского президента пригласят к онлайн-беседе вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

— Предстоит трехсторонний разговор. Президент Макрон и президент Зеленский будут в Париже, госпожа Меркель присоединится к ним онлайн через видеосвязь. Мы готовы провести полноценный саммит «нормандской четверки» и говорить с Путиным в этом формате непосредственно, но, к сожалению, РФ избегает такого формата, — заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 16 апреля. Встреча пройдет в связи с ростом напряженности у границ Украины, куда Россия стягивает корпуса, дивизии и даже армии.