Вадим Мериков

Глава Николаевской областной государственной администрации 2014 - 2016 годов Вадим Мериков высказал идею относительно возможности выпуска городской властью Николаева местных облигаций.

Об этом он рассказал в комментарии изданию «Шиповник».

По его словам, выпуск местной властью облигаций внутренних займов позволит привлечь дополнительные средства на реализацию инфраструктурных проектов в городе

— Советую мэру и городскому совету рассмотреть возможность выпуска облигаций внутренних местных займов, как сделали многие муниципалитеты Украины. Это позволит привлечь дополнительные средства для реализации крупных социальных инфраструктурных городских объектов, на которые в последние годы денег не хватает. Это ремонты и строительство больниц, детсадов, школ, объектов спортивной инфраструктуры. При наличии таких облигаций есть стимул у чиновников, которым нужно наполнять бюджет, и стимул у николаевцев контролировать, насколько эффективно власть использует эти деньги, – сказал Вадим Мериков.

Также он поддержал мэра Николаева Александра Сенкевича в желании взять кредит на сумму 150 миллионов гривен для ремонта дорог города. Вадим Мериков подчеркнул, что 150 миллионов гривен – это большая сумма для Николаева, которая позволит приступить к ремонту значительной части автомобильных дорог.

— Достаточно большая сумма. Мое мнение, что мэр города правильно делает, что идет на это. Я думаю, что кредит будет взят под небольшие проценты, на хороших условиях, по крайней мере, я бы так делал. Не надо бояться, надо брать кредит для того, чтобы качественно строить дороги. Точно так, как не боялись в свое время брать кредиты на проекты «Николаевводоканала» и «Николаевоблтеплоэнерго», – сказал он.

Также экс-губернатор считает, что мэрии Николаева следует качественно планировать бюджет на будущие годы, чтобы обязательства по кредиту на ремонт дорог были равномерно распределены и не ударили по городской казне.

— Не стоит бояться – нужно работать. Выполнять бюджет и, соответственно, всё это будет уже заложено в бюджете по погашению данных кредитов. Необходимо улучшать инфраструктуру города. Если нет в бюджете средств, но мы можем выплачивать кредит, разбивая это на 5-7 лет, значит на это необходимо идти. Это же делается не для Сенкевича, а для всех николаевцев, – подытожил экс-глава Николаевской ОГА Вадим Мериков.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в Николаевском городском совете состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банковского учреждения для осуществления заимствования в бюджет города.