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По состоянию на сегодняшний день в Украине нет никаких оснований для введения военного положения, как в 2018 году.
Об этом рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире «4 канала», сообщает Слово и дело.
— По состоянию на сегодня оснований для введения военного положения пока нет, - заверил спикер.
По словам Дмитрия Разумкова, Верховная Рада будет занимать «единодушную или почти единодушную позицию» и отстаивать интересы страны в случае, если возникнут какие-то проблемы касательно обороноспособности и защиты территориальной целостности государства.
По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.
Ранее в Кремле заявили, что российская армия якобы никому не угрожает и будет находиться около границ столько, сколько пожелает - пока президент РФ Владимир Путин не отдаст другой приказ, а также прокомментировали предупреждение США об ответственности за агрессию против Украины.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.
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По состоянию на сегодняшний день в Украине нет никаких оснований для введения военного положения, как в 2018 году.
Об этом рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире «4 канала», сообщает Слово и дело.
— По состоянию на сегодня оснований для введения военного положения пока нет, - заверил спикер.
По словам Дмитрия Разумкова, Верховная Рада будет занимать «единодушную или почти единодушную позицию» и отстаивать интересы страны в случае, если возникнут какие-то проблемы касательно обороноспособности и защиты территориальной целостности государства.
По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.
Ранее в Кремле заявили, что российская армия якобы никому не угрожает и будет находиться около границ столько, сколько пожелает - пока президент РФ Владимир Путин не отдаст другой приказ, а также прокомментировали предупреждение США об ответственности за агрессию против Украины.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.