По состоянию на сегодняшний день в Украине нет никаких оснований для введения военного положения, как в 2018 году.

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире «4 канала», сообщает Слово и дело.

— По состоянию на сегодня оснований для введения военного положения пока нет, - заверил спикер.

По словам Дмитрия Разумкова, Верховная Рада будет занимать «единодушную или почти единодушную позицию» и отстаивать интересы страны в случае, если возникнут какие-то проблемы касательно обороноспособности и защиты территориальной целостности государства.

По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

Ранее в Кремле заявили, что российская армия якобы никому не угрожает и будет находиться около границ столько, сколько пожелает - пока президент РФ Владимир Путин не отдаст другой приказ, а также прокомментировали предупреждение США об ответственности за агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.