В Николаеве полиция перекрыла движение по улицам Большая морская и Московская в связи с проведением следственных действий.
В отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Николаевской области, сообщили что движение перекрыто до 13:00.
На месте находятся патрульные, а также бойцы спецподразделения «ТОР».
«Просим сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным ограничениям, заблаговременно убрать собственный транспорт и планировать свои маршруты с учетом обстоятельств. Приносим извинения за временные неудобства!» – указывается в официальном сообщении в полиции.
Корреспондент НикВести с места событий сообщает, что за время перекрытия начали скапливаться люди, которые хотят пройти в этот квартал, они там либо работают, либо живут. Некоторые автомобилисты объезжают перекрытые улицы по пешеходной Соборной улице.
Фото: Сергей Овчаришин, Катерина Середа
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
В Николаеве полиция перекрыла движение по улицам Большая морская и Московская в связи с проведением следственных действий.
В отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Николаевской области, сообщили что движение перекрыто до 13:00.
На месте находятся патрульные, а также бойцы спецподразделения «ТОР».
«Просим сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным ограничениям, заблаговременно убрать собственный транспорт и планировать свои маршруты с учетом обстоятельств. Приносим извинения за временные неудобства!» – указывается в официальном сообщении в полиции.
Корреспондент НикВести с места событий сообщает, что за время перекрытия начали скапливаться люди, которые хотят пройти в этот квартал, они там либо работают, либо живут. Некоторые автомобилисты объезжают перекрытые улицы по пешеходной Соборной улице.
Фото: Сергей Овчаришин, Катерина Середа