В Николаеве полиция перекрыла движение по улицам Большая морская и Московская в связи с проведением следственных действий.

В отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Николаевской области, сообщили что движение перекрыто до 13:00.

На месте находятся патрульные, а также бойцы спецподразделения «ТОР».

«Просим сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным ограничениям, заблаговременно убрать собственный транспорт и планировать свои маршруты с учетом обстоятельств. Приносим извинения за временные неудобства!» – указывается в официальном сообщении в полиции.

Корреспондент НикВести с места событий сообщает, что за время перекрытия начали скапливаться люди, которые хотят пройти в этот квартал, они там либо работают, либо живут. Некоторые автомобилисты объезжают перекрытые улицы по пешеходной Соборной улице.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, Катерина Середа