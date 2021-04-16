Глава Николаевской областной государственной администрации 2014 - 2016 годов Вадим Мериков считает, что городской власти стоит работать над созданием новых рабочих мест, а не заниматься бюрократией.

Об этом он сообщил в комментарии Шиповнику.

По мнению Вадима Мерикова, Николаев сможет конкурировать с более крупными городами на рынке труда только в том случае, если городская власть создаст условия для инвесторов, которые создадут в Николаеве новые рабочие места. Иначе, отток работоспособного населения из Николаева будет усиливаться.

— Нужно работать над созданием рабочих мест - у нас жуткая безработица и очень низкие заработные платы. Нужно думать, как развить наш город и область, чтобы привлечь инвестиции, которые будут способствовать созданию рабочих мест. Потому что иначе наш валовый региональный продукт будет не расти, а уменьшаться. Соответственно будет отток людей, люди будут уезжать за приделы нашей родины, в более крупные города Украины, где есть работа. И вот над этим местным депутатам и чиновникам необходимо серьезно думать, — рассказал Вадим Мериков.

Он добавил, что местная власть в лице как чиновников, так и депутатов должна давать возможность развиваться бизнесу, а не заниматься бюрократией.

— Не заниматься бюрократией, а в большей степени давать возможность развиваться бизнесу. Если политик действительно любит город, он должен свои личные амбиции всегда оставлять позади и работать во благо города и избирателей, - сказал Вадим Мериков.

Ранее Вадим Мериков высказал идею относительно возможности выпуска городской властью Николаева местных облигаций.