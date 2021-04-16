Французы решили пустить под нож две старые атомные подлодки, чтобы из них изготовить одну современную.

Об этом сообщает La Libre.

Все началось с пожара летом прошлого года – во время ремонта в сухом доке загорелась атомная субмарина Perle, 14-часовой пожар почти полностью уничтожил переднюю часть лодки, зато тыльная осталась целой.

Затем французский флот списал лодку такой же модели Saphire, ее сняли с вооружения еще в 2019 году и она ждала демонтажа, стоя на верфи. Поскольку передняя часть Saphire сохранилась в отличном состоянии, французские власти решили объединить ее с кормой Perle, чтобы получить новую лодку.

Таким образом, из Тулона Perle был переведен в Шербур в декабре 2020 года, а в феврале был разрен наполовину. Saphire был разрезан в марте этого года.

В начале апреля задняя половина Perle и передняя половина Saphir были тщательно выровнены и сварены вместе. По заявлению Naval Group, монтажные работы должны быть завершены в ближайшие месяцы.

Новая субмарина сохранит название Perle, но будет на 1,4 метра длиннее, это место стыка двух частей.

Напомним, в Польше начался вывод из действующего состава двух последних субмарин класса Kobben, в будущем их смогут посетить туристы.