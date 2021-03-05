В Польше начался вывод из действующего состава двух последних субмарин класса Kobben, в будущем их смогут посетить туристы.

Об этом пишет Defence 24.

Фактическую дезактивацию провели с помощью буксиров – подводные лодки одтащили из Гдыни в Гданськ, теперь они встанут на верфи.

На судостроительной верфи проведут необратимую операцию, с лодок демонтируют системы мониторинга и охлаждения, отдельные соединения, систему пожаротушения, боковые задвижки и т.д.

Результатом этих действий будет полное и безвозвратное исключение субмарин из боевой готовности. В дальнейшем они станут бременем для польского флота, от которого будут избавляться как можно быстрее.

Субмарины после разоружения передадут скорее всего Агентству военного имущества, которое, как сообщается, уже оценило их примерно в 750 тысяч злотых за штуку, их переоборудуют в туристические достопримечательности, выставляя их в различных приморских городах Польши.

Напомним, подводная лодка морских сил самообороны Японии столкнулся в понедельник с частным торговым судном в Тихом океане вблизи острова Шикоку.