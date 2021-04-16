Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали переговоры один на один. Они проходят в Елисейском дворце.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Встреча происходит на фоне наращивания Россией военных сил на границе Украины. К переговорам Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона присоединится по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель, пишет РБК-Украина.

В ОП сообщили, что встреча двух лидеров уже началась.