Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что в случае эскалации российской агрессии регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны объединиться и встать на защиту Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По случаю седьмой годовщины создания в Украине первых добровольческих формирований в российско-украинской войне министр напомнил, что батальон «Днепр-1» создали 14 апреля 2014 года по его приказу.

— Тогда у нас было всего 10% военного опыта, но 90% силы духа! Призываю вас, собратья, если Родина позовет, снова объединиться и встать на защиту родной земли! — призвал он.

Арсен Аваков добавил, что семь лет назад украинским военным удалось дать отпор врагу.

— Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт — а сила духа, уверен, стала только крепче! Мы за мир, но, учитывая наращивание сил агрессора у наших границ, готовимся для того, чтобы решительно защищать свою Украину, свои семьи и свою землю — написал государственный деятель.

Ранее Арсен Аваков отмечал, что украинская сторона готова содействовать гуманитарным миссиям под эгидой ООН в Украине.