Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретяться в Москве. Они проведут переговоры 22 апреля.

Об этом сообщает РБК.

По словам Александр Лукашенко, затем Россия и Беларусь проведут Форум регионов в Подмосковье. Дату и конкретное место он не назвал.

— Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем, — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, сегодня в Елисейском дворе проходят переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.