Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретяться в Москве. Они проведут переговоры 22 апреля.
Об этом сообщает РБК.
По словам Александр Лукашенко, затем Россия и Беларусь проведут Форум регионов в Подмосковье. Дату и конкретное место он не назвал.
— Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем, — сказал Александр Лукашенко.
Напомним, сегодня в Елисейском дворе проходят переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретяться в Москве. Они проведут переговоры 22 апреля.
Об этом сообщает РБК.
По словам Александр Лукашенко, затем Россия и Беларусь проведут Форум регионов в Подмосковье. Дату и конкретное место он не назвал.
— Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем, — сказал Александр Лукашенко.
Напомним, сегодня в Елисейском дворе проходят переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.