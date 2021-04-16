Военный атташе при посольстве России в Латвии Руслан Ушаков устроил празднование с большим количеством людей во время пандемии и карантинных ограничений. Если обычных латышей за такое штрафуют, то он обладает дипломатическим иммунитетом.

Об этом пишет Delfi.

В Латвии штрафы за нарушение ограничений достигают двух тысяч евро, в стране ввели правило «не собираться членам более одного домохозяйства» еще с января, то есть в гости ходить запрещено.

Военный атташе РФ полностью проигнорировал установленные запреты и конце марта устроил в своем доме грандиозную вечеринку, число гостей превысило 10 человек. Соседям, которые засняли наглое нарушение, дипломат не смог придумать ничего лучше, чем показать непристойные жесты.

Прибывшая полиция не застала нарушителей во дворе – они укрылись в доме, а когда патрульные уехали, гости разъехались по домам на машинах с дипломатическими номерами.

МИД Латвии выразил протест по этом случаю, отметив, что представитель дипломатической службы является показателем своей страны, поэтому тем более должен строжайше следовать законам принимающей стороны.

Напомним, водителя российского дипломата в Страсбурге полиция подозревает в угоне велосипедов для их дальнейшей перепродажи. Сообщается, что он мог заработать на этой схеме больше 100 тысяч евро.