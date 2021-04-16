Во исполнение решения правительства «Укроборонпром» передал в Фонд госимущества 15 госпредприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ, которые потеряли свое значение для обороноспособности страны.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

— Идет передача еще двух предприятий, определенных постановлением КМУ № 1229 от 9.12.2020 одному - ФГИУ и одному — к сфере управления Министерства обороны. Согласно указанному постановлению КМУ из состава Укроборонпрома было выведено 17 государственных предприятий и передано корпоративные права еще двух акционерных обществ. Таким образом, на сегодняшний день в состав Укроборонпрома входят 118 предприятий, из которых 21 — на временно оккупированной территории, — говорится в сообщении.

Перечень предприятий, переданных в ФГИУ:

ГП «Винницкий авиационный завод «ВИАЗ»

ГП «Запорожский автомобильный ремонтный завод»

ГП «Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения»

ГП «Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления»

ГП «Ивано-Франковский котельно-сварочный завод»

ГП «171 Черниговский ремонтный завод»

ГП «Укроборонресурсы»

ГП «Украинский радиотехнический институт»

ГП «Укроборонлизинг»

ГП «Харьковский автомобильный ремонтный завод»

ГП «Специальное конструкторское бюро «Молния»

ГП «Научно-исследовательский институт «Буран»

ГП «Центральное конструкторское бюро «Изумруд»

ГП «Закарпатское вертолетное производственное объединение»

ГП «Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт»

ПАО «Завод «Квант»

ПАО «Херсонский завод «Судмаш»

— В процессе передачи в ФГИУ находится ГП «Харьковский завод транспортного оборудования» и к Минобороны — ГП «Украинская авиационная транспортная компания». Сейчас в ведомства направлены соответствующие пакеты документов, необходимые для подготовки актов приема-передачи. Предприятия Укроборонпрома, которые вошли в перечень на отчуждение, которые де-факто давно потеряли связь с оборонно-промышленным комплексом и соответственно не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, или были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели, — добавили в концерне.

Общая стоимость активов указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года составила более 280,6 млн грн. Только за первое полугодие 2020 года они получили убытков почти 15 млн грн, а сумма общей задолженности по заработной плате составляет более 7,6 млн грн.

Напомним, оборонный концерн «Укроборонпром» могут ликвидировать к концу июня 2021 года. После будут создан новый оборонный холдинг в виде акционерного общества.