Соединенные Штаты готовы увеличить количество своих военных на территории Украины. Сейчас тщательно оценивается ситуация в стране на фоне стягивания российских войск к границам с Украиной.

Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин во время брифинга, пишет РБК-Украина.

По ее словам, в Украине находятся американские военные на постоянной основе, и их количество может быть увеличено.

— Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине. На постоянной основе, мы имеем присутствие 160 американских военнослужащих. И если потребности изменятся и нужно будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать, — сказала дипломат.

Ранее НикВести сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к историческому опыту, когда комментировал вопрос про желание президента Франции Эммануэля Макрона поддерживать дружеские отношения с Россией. По мнению Зеленского, история неоднократно наказывала за умиротворение агрессора.