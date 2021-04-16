Разведка США предупреждает, то Китай, который считается «главной угрозой» господству Америки в космосе, планирует разработать оружие для космоса.

Об этом передает портал Futurism.

Управление директора национальной разведки (ODNI) опубликовало новый отчет об оценке глобальных рисков, в котором подробно описывается рост военной и коммерческой активности Китая на орбите Земли. Согласно анализу, больше всего экспертов беспокоит растущие возможности Китая сбивать спутники потенциального врага с помощью ракет или выводить их из строя с помощью лазеров - признак усиления космической милитаризации и конкретная угроза в любом будущем конфликте.

Помимо оружия, в отчете подчеркивается, что Китай, похоже, сильно сосредоточен на том, чтобы стать новым мировым лидером в космических операциях, исследованиях и многом другом.

— Я думаю, что раньше не ставился вопрос таким образом, что Китай ориентирован на достижение лидерства в космосе, чтобы обогнать Соединенные Штаты, и было трудно работать на различными сценариями в этой области, чтобы предоставить детальный и внятный отчет, как рассчитывало наше руководство, — заявила законодателям директор ODNI Аврил Хейнс.

Напомним, торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.