Лидер фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Петр Порошенко призвал действующую власть обратить пристальное внимание на нужды медиков и поставить им все, в чем они нуждаются.

Об этом говорится на сайте политсилы.

Экс-президент отметил, что врачи не получают ковидные доплаты, потому что власть жонглирует и манипулирует фактическими цифрами.

— Прежде всего я хотел бы искренне поблагодарить каждого из вас за ту огромную работу, которую вы делаете, спасая жизни людей, помогая, защищая людей и Украине. Вы работаете в очень сложных условиях, в которые, к сожалению, поставила врачей некомпетентная и вороватая власть. Заполненные больницы, отсутствие свободных коек, оборудованных кислородом, мошенничество власти с доплатами. Когда украинцам утверждают, что врачи, которые имеют дело с ковидными больными, имеют 300% доплаты к своей заработной платы, и эта доплата составляет 12-15-20 тысяч гривен, — говорит Петр Порошенко.

Он добавил, что власти тоже оставить свои иллюзии и узнать, что медикам действительно нужно, после чего обеспечить их этим.

— У меня упорный совет: вылезьте из своей теплой ванны, приезжайте в больницу и спросите у санитарки, медицинского работника, врача - насколько справедлива посекундная тарификация работы врача с ковидными больными. Эта благодарность должна быть в виде конкретных шагов, которые защищают врача, дают честную плату, дают ему необходимое оборудование, необходимые лекарства. И дают эффективную систему вакцинации, которая способна защитить украинцев, — обратился Петр Порошенко к центральной власти.

Лидер евроатлантической партии потребовал, чтобы власть глорифицировала врачей, а не пыталась заткнуть ими все проблемы.

— Кто должен проводить такие кампании, чтобы убедить людей вакцинироваться? Главный, кому поверят, - это врач. Сделайте первыми — убедите врача. Каждый день снимайте видео с врачами. Показывайте, какие наши врачи герои. Они де-факто бесплатно сейчас работают в больницах, — отмечает Петр Порошенко.

Также политик отметил, что медики нуждаются в социальном обеспечении.

— Принципиальным для нас является социальная защита медиков. Мы требуем, чтобы наш закон, который уже год находится в Верховной Раде за моей подписью и за подписью всей нашей команды, где мы страхуем врачей. Не только семьи врачей, которые отдали свои жизни на этом фронте. А тех врачей, которые заболели и выздоровели, чтобы они получили соответствующую страховую компенсацию как воин, который был ранен. Мы это ввели в 2014 и мы требуем, чтобы сейчас было выплачено все до копейки, все, что обещали - и 300% надбавки, и ввели страхование врачей , — подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала решение о закупке вакцины за средства медицинских гарантий недопустимым и поинтересовалась, сколько средств власть «освоила» на программе «Большее строительство».