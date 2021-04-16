Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах отметил, что Украине нужно действовать, а не заглядывать в глаза своему врагу, чтобы рассмотреть в них что-то человеческое.

Об этом он говорил на Киевском форуме безопасности.

Политик отметил, что президент РФ — дикий зверь, который понимает только силу и решительность.

— Путин - агрессивный политический зверь, который хочет восстановить Советский Союз и является угрозой всему миру. Жизненно важно осознать, что времени ритуальных танцев дипломатии пришел конец. Нужно действовать, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк отметил, что продолжается дискуссия, имеет ли право свободный мир «думать или действовать как Путин»

— Мы должны мыслить и действовать, как нормальные люди, которые верят в ценности свободного мира. Но одновременно мы должны знать, что думает Путин и как он будет действовать, — уверен политик.

Относительно перспектив членства в НАТО для Украины, Арсений Яценюк подчеркнул, что этот альянс станет спасением для Украины от оккупации кремлевскими войсками.

— Стратегически я считаю, что единственным шансом для Украины сохранить свою независимость в конечном счете - это быть членом НАТО. Но тактически нам сегодня нужны поставки летального вооружения, военная поддержка, для того чтобы Украина была более мощной и устойчивой в военном плане. Чтобы защитить Украину, остановить Путина и защитить Европу, — отмечает глава правительства в прошлом.

Ранее НикВести сообщали, что Арсений Яценюк подчеркнул, что основная цель России и персонально Владимира Путина, а именно — захват Украины, неизменна с момента его получения должности президента.