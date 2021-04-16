Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса. Соответствующий приказ сегодня подписал министр Максим Степанов.
Об этом глава Минздрава заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет ZN.ua.
— Я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Исключительно люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации, — заявил Максим Степанов.
Максим Степанов отметил, что сейчас распространяются слухи, что некоторые люди хотят любым способом сделать прививку вакциной Pfizer.
— Сейчас уже распространяются слухи, что тем или иным способом некоторые люди хотят вакцинироваться именно Pfizer. Поэтому это исключительно медики, граждане старше 80 лет, кто находится в интернатах. Нам нужно защитить эти категории людей, — подчеркнул Максим Степанов.
Напомним, в Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт «Жуляны» и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.
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Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса. Соответствующий приказ сегодня подписал министр Максим Степанов.
Об этом глава Минздрава заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет ZN.ua.
— Я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Исключительно люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации, — заявил Максим Степанов.
Максим Степанов отметил, что сейчас распространяются слухи, что некоторые люди хотят любым способом сделать прививку вакциной Pfizer.
— Сейчас уже распространяются слухи, что тем или иным способом некоторые люди хотят вакцинироваться именно Pfizer. Поэтому это исключительно медики, граждане старше 80 лет, кто находится в интернатах. Нам нужно защитить эти категории людей, — подчеркнул Максим Степанов.
Напомним, в Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт «Жуляны» и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.