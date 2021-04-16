В Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт «Жуляны» и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Это не все дозы вакцины Pfizer, которые должна получить Украина по механизму COVAX. До конца мая в страну должны привезти около 1,7 миллионов доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

В общем COVAX должен предоставить Украине 8 миллионов доз препаратов от разных производителей, которых хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

Как заявляли в Министерстве здравоохранения Украины, полученные по механизму COVAX дозы вакцины от коронавируса пойдут на прививку жильцов и работников домов для престарелых, которые подпадают под первый этап вакцинации.

Также препаратом Pfizer планируют вакцинировать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.

Напомним, ранее генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса, вероятно, необходимо будет привиться тремя дозами. Это следует сделать через 6-12 месяцев после последней инъекции.