Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы таким образом заставить Киев возобновить подачу воды в Крым.
Идею политик подал в своем Телеграм-канале.
— Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. В итоге и перекрывать ничего не понадобится, я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев, — написал Владимир Жириновский.
Напомним, Украина готова поставлять питьевую воду в аннексированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, проживающих на полуострове.
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы таким образом заставить Киев возобновить подачу воды в Крым.
Идею политик подал в своем Телеграм-канале.
— Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. В итоге и перекрывать ничего не понадобится, я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев, — написал Владимир Жириновский.
Напомним, Украина готова поставлять питьевую воду в аннексированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, проживающих на полуострове.