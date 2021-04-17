Отключение России от международной системы платежей SWIFT можно сравнить с применением ядерного оружия, но Запад пойдет на этот шаг, если Россия продолжит военную агрессию.

Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности «Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада» заявила вице-председатель фракции Европейской народной партии Сандра Калниете.

Она отметила, что действия России представляют угрозу не только суверенитету Украины, но и европейской стабильности и безопасности.

— Европейская народная партия хочет, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты совершенно четко донесли России, какую цену должен заплатить Кремль, если будет эта агрессия. И эта цена должна быть очень высокой, — подчеркнула Сандра Калниете.

Она отметила, что санкций должны включать замораживание «Северного потока-2», блокирование счетов и активов прокремлевских олигархов, пропагандистов и членов их семей, исключение России из Совета Европы, замораживание инвестиций.

— Также мы будем вводить финансовые ограничения против «Газпрома», «Роснефти» и других подобных компаний. На сегодняшний день российские государственные банки не заблокированы, против них нет санкций. Но мы должны рассмотреть и такую возможность , — добавила Сандра Калниете. — Что же касается SWIFT - это как ядерная бомба, если ее применить. Но если Россия прибегнет к дальнейшей агрессии против Украины или других соседей, мы можем быть вынуждены это сделать, — подчеркнула вице-председатель фракции ЕНП.

Кроме того, по ее мнению, в случае дальнейшей агрессии России «Соединенные Штаты и ЕС должны будут сделать следующий шаг и военным путем помочь Украине, в частности в модернизации ее вооружений».

— Украина не одна, у Украины есть друзья, партнеры. И международное сообщество поддерживает Украину. Мы стоим бок о бок с вами, — резюмировала Сандра Калниете.

Ране глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия работает над отключением системы SWIFT и снижением привязанности национальной экономики к доллару.