Депутат из фракции «Голос» Ольга Стефанишина подарила министру здравоохранения две гвоздики от имени родственников мужчины-диабетика, который умер от коронавируса, а несколько недель назад ему отказали в вакцинации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это она сделала во время часа вопросов к правительству.
После этого Ольга Стефанишина подарила министру две гвоздики со словами: «Господин Степанов, это вам - похоронные цветы от родственников человека, который умер в 67 лет. Они просили вам передать, чтобы вы знали, что за каждой цифрой стоит конкретный человек и трагедия».
Максим Степанов на это попросил не спекулировать на смертях.
— Когда вы в следующий раз будете манипулировать смертями людей, то вспомните, что вы лично сделали для того, чтобы этих смертей не было. Не надо манипулировать смертями. Ковид - это тяжелая болезнь, — сказал Максим Степанов.
Напомним, за минувшие сутки в Украине от последствий коронавирусной болезни умерли 438 человек.
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Депутат из фракции «Голос» Ольга Стефанишина подарила министру здравоохранения две гвоздики от имени родственников мужчины-диабетика, который умер от коронавируса, а несколько недель назад ему отказали в вакцинации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это она сделала во время часа вопросов к правительству.
После этого Ольга Стефанишина подарила министру две гвоздики со словами: «Господин Степанов, это вам - похоронные цветы от родственников человека, который умер в 67 лет. Они просили вам передать, чтобы вы знали, что за каждой цифрой стоит конкретный человек и трагедия».
Максим Степанов на это попросил не спекулировать на смертях.
— Когда вы в следующий раз будете манипулировать смертями людей, то вспомните, что вы лично сделали для того, чтобы этих смертей не было. Не надо манипулировать смертями. Ковид - это тяжелая болезнь, — сказал Максим Степанов.
Напомним, за минувшие сутки в Украине от последствий коронавирусной болезни умерли 438 человек.