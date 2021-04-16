В Украине за минувшие сутки, 15 апреля, зарегистрировали 17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
В частности, заболели 709 детей и 378 медработника. За минувшие сутки госпитализировали 4348 человека; летальных случаев — 438; выздоровело - 12054; проведено тестирований за сутки — 109 584 (в том числе методом ПЦР — 47421, методом ИФА — 19030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 43133).
За все время пандемии в Украине заболели 1 921 244 человек, выздоровели — 1 465 820, летальных случаев — 39 096.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Напомним, за сутки, 14 апреля, в Украине было выявлено 16,4 тысяч новых случаев коронавируса.
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В Украине за минувшие сутки, 15 апреля, зарегистрировали 17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
В частности, заболели 709 детей и 378 медработника. За минувшие сутки госпитализировали 4348 человека; летальных случаев — 438; выздоровело - 12054; проведено тестирований за сутки — 109 584 (в том числе методом ПЦР — 47421, методом ИФА — 19030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 43133).
За все время пандемии в Украине заболели 1 921 244 человек, выздоровели — 1 465 820, летальных случаев — 39 096.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Напомним, за сутки, 14 апреля, в Украине было выявлено 16,4 тысяч новых случаев коронавируса.