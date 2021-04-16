В Украине за минувшие сутки, 15 апреля, зарегистрировали 17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности, заболели 709 детей и 378 медработника. За минувшие сутки госпитализировали 4348 человека; летальных случаев — 438; выздоровело - 12054; проведено тестирований за сутки — 109 584 (в том числе методом ПЦР — 47421, методом ИФА — 19030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 43133).

За все время пандемии в Украине заболели 1 921 244 человек, выздоровели — 1 465 820, летальных случаев — 39 096.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 1609 случаев;

Винницкая область — 404 случая;

Волынская область — 426 случаев;

Днепропетровская область — 1332 случая;

Донецкая область — 686 случаев;

Житомирская область — 530 случаев;

Закарпатская — 162 случая;

Запорожская область — 787 случаев;

Ивано-Франковская область — 150 случаев;

Киевская область — 926 случаев;

Кировоградская область — 182 случая;

Луганская область — 290 случаев;

Львовская область — 1365 случаев;

Николаевская область — 400 случаев;

Одесская область — 1315 случаев;

Полтавская область — 688 случаев;

Ровенская область — 554 случая;

Сумская область — 723 случая;

Тернопольская область — 460 случаев;

Харьковская область — 1377 случаев;

Херсонская область — 316 случаев;

Хмельницкая область — 892 случая;

Черкасская область — 953 случая;

Черновицкая область — 276 случаев;

Черниговская область — 676 случаев.

Напомним, за сутки, 14 апреля, в Украине было выявлено 16,4 тысяч новых случаев коронавируса.