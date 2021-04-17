Вице-премьер Ян Гамачек, исполняющий обязанности министра иностранных дел, отменил официальный визит в РФ. В Москве должны были пройти переговоры о возможных поставках в страну вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, пишет РБК-Украина со ссылкой на Seznam.

Визит выпал на период значительного обострения отношений между Россией и США.

Андрей Бабиш еще накануне в различных комментариях говорил, что считает поездку «не идеальной».

Он говорил также, что Чехия уже получила предложение о вакцине и может почти сразу получить около 300 тысяч доз «Спутника», но ждет решения регулятора ЕС.

Андрей Бабиш отметил, что, по словам Яна Гамачека, единственная цель поездки - договориться о большей партии.

Он также сказал, что не понимает, почему Ян Гамачек взялся за вопрос вакцины, если это сфера ответственности Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Россия вернула Словакии деньги за вакцину «Спутник V».