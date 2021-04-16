Накануне вице-премьер страны Игорь Матович заявил, что Россия вернула деньги за уже переданные 200 тысяч доз препарата.

Об этом пишет Корреспондент.

В Словакии с новой силой разгорелся скандал вокруг поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Договоренность о поставках двух миллионов доз препарата, заключенная прежним правительством Словакии, может сорваться.

Игорь Матович обвинил в произошедшем Словацкий государственный институт контроля за лекарствами, который, по его словам, «скомпрометировал российских партнеров» своими критическими заявлениями о российской вакцине.

По данным медицинского регулятора, Россия продала Словакии вакцину «Спутник V», которая отличается от одобренной научным журналом TheLancet. Игорь Матович назвал это сообщение «вводящим в заблуждение» и назвал его частью кампании против российской вакцины.

Как сообщалось ранее, по просьбе Словакии Венгрия поможет протестировать российскую вакцину «Спутник V» после того, как Словацкий государственный институт заявил, что полученная партия российской вакцины отличается от той, которую рассматривают международные ученые и регуляторные органы.