Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк прокомментировал слова Владимира Зеленского на брифинге во Франции о «кластерах» в процессе мирных переговоров.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из брифинга президента Украины в Париже (не очень понимаю, почему без французского коллеги) страна узнала о «кластерах» в процессе мирного урегулирования. К сожалению, глава государства не разъясняет стране, какие именно «кластеры» он согласовывает», — написал Арсений Яценюк.

По его мнению, за новыми словами может скрываться очередная «минская договоренность» без надежды на разрешение ситуации.

«Я бы также не хотел, чтобы очередное изобретение в виде «кластеров» стало запрещенной кластерной (кассетной) бомбой. Там тоже одна летит, а прилетает десяток других. Наш «кластер»: российские войска — вон из Украины; вернуть нам нашу территорию; восстановить контроль за границей без вымышленных вражеских условий», — отметил политик.

Ранее он отметил, что Украине нужно действовать, а не заглядывать в глаза своему врагу, чтобы рассмотреть в них что-то человеческое.