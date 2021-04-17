Президент США Джо Байден подписал указ, который определяет, сколько беженцев могут приехать в Соединенные Штаты в 2021 финансовом году. Речь идет о периоде с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.
Об этом пишет «Голос Америки».
Согласно документу, администрация Байдена распределила количество виз для беженцев следующим образом:
Еще 1 тысяча виз останутся в резерве.
В то же время в администрации Джо Байдена утверждают, что эти квоты могут еще изменить. Известно, чтоДжо Байден обещал 62,5 тысяч квот для беженцев.
Напомним, ребенок из Кении долетел до Голландии «зайцем», укрывшись возле шасси самолета.
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Президент США Джо Байден подписал указ, который определяет, сколько беженцев могут приехать в Соединенные Штаты в 2021 финансовом году. Речь идет о периоде с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.
Об этом пишет «Голос Америки».
Согласно документу, администрация Байдена распределила количество виз для беженцев следующим образом:
Еще 1 тысяча виз останутся в резерве.
В то же время в администрации Джо Байдена утверждают, что эти квоты могут еще изменить. Известно, чтоДжо Байден обещал 62,5 тысяч квот для беженцев.
Напомним, ребенок из Кении долетел до Голландии «зайцем», укрывшись возле шасси самолета.