Израиль и Греция подписали крупнейшую сделку по закупкам в сфере обороны, которая, как заявил Израиль в воскресенье (18 апреля), укрепит политические и экономические связи между странами.

Об этом сообщает StraitsTimes.

Соглашение включает контракт на 1,65 миллиарда долларов на создание израильтянами учебного центра для греческой авиации. База будет построена о образцу собственной летной академии Израиля и будет оснащена 10 учебно-тренировочными самолетами M-346 производства итальянской компании Leonard.

Военный подрядчик из Израиля будет поставлять комплекты для модернизации и эксплуатации греческих самолетов Т-6, а также обеспечивать обучение, тренажеры и материально-техническую поддержку.

— Я уверен, что (эта программа) повысит возможности и укрепит экономики Израиля и Греции, и, таким образом, партнерство между нашими двумя странами усилится на оборонном, экономическом и политическом уровнях, — сказал министр обороны Израиля Бенни Ганц.

Объявление последовало за встречей на Кипре в пятницу, 16 апреля, между министрами иностранных дел ОАЭ, Греции, Кипра и Израиля, которые согласились углубить сотрудничество между своими странами.

Напомним, Израиль и Египет в воскресенье, 21 февраля, договорились построить новый газопровод. Соглашение было достигнуто на встрече в Иерусалиме министра энергетики Израиля Юваля Штайница с египетским министром нефти и минеральных ресурсов Тариком аль-Муллой.