Телеведущая российского «Первого канала» Екатерина Андреева пожаловалась, что не смогла нормально вернуться из Турции после того, как Россия закрыла авиа-сообщение с этой страной.

Свои жалобы она разместила в Instagram.

Работница пропагандистского ресурса фактически обвинила вице-премьера РФ Татьяну Голикову в обмане: ее слова о беспроблемном возврате российских туристов домой сильно разошлись с действительностью.

«Журналистка» пожаловалась, что вылет из Турции отменили уже после выдачи посадочных талонов.

— Голикова обещала, но обманула. Догузова (глава Ростуризма) сказала, но неправду. Нас никто не вывез. Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь, — пожаловалась ведущая новостей.

В итоге «новостнице» все таки удалось покинуть османские берега и улететь домой.

Это была спецоперация спецназа, но нам это удалось, — отметила она.

Напомним, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы таким образом заставить Киев возобновить подачу воды в Крым.