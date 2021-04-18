Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба появится в онлайн-заседании Совета Европейского союза по международным отношениям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

На повестке дня заседания Совета ЕС по международным отношениям с участием руководителя дипломатии Европейского Союза и министров иностранных дел всех 27 государств-членов встанут вопросы обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг украинских границ, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации, концентрирующей дивизии возле украинских территорий.

Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.

Ранее НикВести сообщали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил представителям стран-членов НАТО 10 шагов, необходимых для поддержки Украины в условиях обострения ситуации безопасности на границе с РФ.