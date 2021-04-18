Волонтеры и гражданская организация «Дело Громад» собрали две тысяч пайков для малоимущих людей.

Об этом сообщают в пресс-службе «ЕС».

В упакове помощи взяли участие и Петро с Мариной Порошенко.

— Вчера ночью вернулись из Черкасс, а сегодня утром уже празднуем день Богородицы очень хорошим делом. Помогаем тем, кто несчастен, тем, кто сейчас в этой помощи нуждается, — сказал пятый президент.

Супруга президента отметила, что решилп помочь тісячами людей, которые лишились средств к существованию из-за локдауна.

— Сегодня мы там, где труднее всего. Мы с нашими врачами, с их пациентами. С теми, кто наименее защищен. Сегодня 12 областей и столица Украины оказались в «красной зоне», где введен режим локдауну. А это значит, что десятки тысяч людей оказались в ситуации, когда они не могут приобрести самое необходимое. И именно поэтому сегодня здесь собрались те, кому не «какая разница». И сегодня именно здесь снова заработал продуктовый конвейер, — говорит председатель комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Марина Порошенко.

Средства на продуктовые наборы, как и в прошлом году, собирают вместе, присоединился и Благотворительный Фонд Порошенко.

— Та поддержка, когда вы дали 5, 10, 100 гривен для того, чтобы сформировать один набор, поможет хотя бы одной семье, или одному человеку. Это означает, что этот день вы точно прожили не зря. Я хочу поблагодарить благотворителей, принявших в этом участие, — отмечает экс- президент.

Напомним, экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко убежден, что Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин. Финансирование такого производства должно происходить по принципу государственно-частного партнерства.