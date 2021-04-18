На спутниковых снимках видно, как на временно оккупированном Крымском полуострове был построен огромный военный городок РФ с большим количеством бронетехники.
Снимки публикует Der Spiegel.
Лагерь появился на юге Керченского полуострова в тридцати километрах от Марфовки. Российские военные постепенно выстроили импровизированную базу в период с 15 марта по 2 апреля.
— Если 15 марта территория еще была пуста, то на снимках, датируемых 2 апреля, вы увидите все больше и больше техники и построек, — пишут в журнале.
В материале также отмечается, что на объекте, помимо жилых помещений, выстроено более тысячи военных машин, стоящих рядами на огороженных территориях, а в дополнение к основному лагерю, дальше на запад был построен лагерь меньшего размера.
Напомним, Великобритания откомандирует в черноморские воды два военных корабля на подмогу Украине.
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На спутниковых снимках видно, как на временно оккупированном Крымском полуострове был построен огромный военный городок РФ с большим количеством бронетехники.
Снимки публикует Der Spiegel.
Лагерь появился на юге Керченского полуострова в тридцати километрах от Марфовки. Российские военные постепенно выстроили импровизированную базу в период с 15 марта по 2 апреля.
— Если 15 марта территория еще была пуста, то на снимках, датируемых 2 апреля, вы увидите все больше и больше техники и построек, — пишут в журнале.
В материале также отмечается, что на объекте, помимо жилых помещений, выстроено более тысячи военных машин, стоящих рядами на огороженных территориях, а в дополнение к основному лагерю, дальше на запад был построен лагерь меньшего размера.
Напомним, Великобритания откомандирует в черноморские воды два военных корабля на подмогу Украине.