На фото изображен фрегат Type 23

Великобритания откомандирует в черноморские воды два военных корабля на подмогу Украине.

Об этом передает The Sunday Times с опорой на сведенья своего информатора в ВМС Британии.

— Вывод кораблей у берегов Украины призван продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе, — сообщается в уведомлении.

Распоряжение было дано после того, как американские корабли не стали входить в Черное море и пришвартовались у берегов Греции.

Согласно высокопоставленным военно-морским источникам, один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23 отделятся от авианосной группы ВМС Великобритании в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.

Морскую группу будут прикрывать с воздуха самолеты-невидимки RAF F-35B Lightning и вертолеты для выявления субмарин Merlin.

Напомним, два больших десантных корабля Северного флота России прошли протоку Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря.