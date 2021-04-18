Великобритания откомандирует в черноморские воды два военных корабля на подмогу Украине.
Об этом передает The Sunday Times с опорой на сведенья своего информатора в ВМС Британии.
— Вывод кораблей у берегов Украины призван продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе, — сообщается в уведомлении.
Распоряжение было дано после того, как американские корабли не стали входить в Черное море и пришвартовались у берегов Греции.
Согласно высокопоставленным военно-морским источникам, один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23 отделятся от авианосной группы ВМС Великобритании в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.
Морскую группу будут прикрывать с воздуха самолеты-невидимки RAF F-35B Lightning и вертолеты для выявления субмарин Merlin.
Напомним, два больших десантных корабля Северного флота России прошли протоку Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря.
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Великобритания откомандирует в черноморские воды два военных корабля на подмогу Украине.
Об этом передает The Sunday Times с опорой на сведенья своего информатора в ВМС Британии.
— Вывод кораблей у берегов Украины призван продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе, — сообщается в уведомлении.
Распоряжение было дано после того, как американские корабли не стали входить в Черное море и пришвартовались у берегов Греции.
Согласно высокопоставленным военно-морским источникам, один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23 отделятся от авианосной группы ВМС Великобритании в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.
Морскую группу будут прикрывать с воздуха самолеты-невидимки RAF F-35B Lightning и вертолеты для выявления субмарин Merlin.
Напомним, два больших десантных корабля Северного флота России прошли протоку Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря.