Понтифик Франциск, выступая в воскресенье перед живой аудиторией впервые за более чем месяц, призвал к снижению напряженности на востоке Украины.

Об этом сообщает Reuters,

Глава католической церкви попросил избежать развития конфликта.

— Пожалуйста! Я очень надеюсь, что обострения напряженности можно избежать. Напротив, необходимы жесты, которые могут способствовать взаимному доверию и способствовать примирению и миру, которые так необходимы и так желательны, — сказал Франциск.

Франциск, обращаясь к нескольким сотням людей на площади Святого Петра из окна Апостольского дворца, сказал, что он с тревогой следит за возросшей военной активностью, и осудил нарушения пророссийскими незаконными воруженными формированиями соглашения о прекращении огня в последние несколько месяцев.

Напомним, Папа Франциск в пятницу, 2 апреля, посетил бездомных и нищих из Рима, которым бесплатно делали прививки от COVID-19 в Ватикане.