Папа Франциск в пятницу, 2 апреля, посетил бездомных и нищих из Рима, которым бесплатно делали прививки от COVID-19 в Ватикане.
Об этом передает Reuters.
На опубликованных Ватиканом фотографиях 84-летний понтифик приветствует врачей, медсестер, благотворителей и ,бездомных в импровизированной клинике в зале для приемов Ватикана.
По заявлению Ватикана, около 800 бездомных или нуждающихся людей получили бесплатную вакцину, и еще как минимум 400 получат ее.
Понтифик Франциск, который уже вакцинировался, как и 93-летний бывший Папа Бенедикт, сказал, что укол - это этнический выбор каждого, если для этого нет серьезных медицинских показаний.
При Франциске Ватикан создал ряд структур для помощи бездомному населению Рима, включая клинику, бесплатные бани и парикмахерскую.
Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что дьявол пользуется пандемией в своих целях.
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Папа Франциск в пятницу, 2 апреля, посетил бездомных и нищих из Рима, которым бесплатно делали прививки от COVID-19 в Ватикане.
Об этом передает Reuters.
На опубликованных Ватиканом фотографиях 84-летний понтифик приветствует врачей, медсестер, благотворителей и ,бездомных в импровизированной клинике в зале для приемов Ватикана.
По заявлению Ватикана, около 800 бездомных или нуждающихся людей получили бесплатную вакцину, и еще как минимум 400 получат ее.
Понтифик Франциск, который уже вакцинировался, как и 93-летний бывший Папа Бенедикт, сказал, что укол - это этнический выбор каждого, если для этого нет серьезных медицинских показаний.
При Франциске Ватикан создал ряд структур для помощи бездомному населению Рима, включая клинику, бесплатные бани и парикмахерскую.
Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что дьявол пользуется пандемией в своих целях.