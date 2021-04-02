Папа Франциск в пятницу, 2 апреля, посетил бездомных и нищих из Рима, которым бесплатно делали прививки от COVID-19 в Ватикане.

Об этом передает Reuters.

На опубликованных Ватиканом фотографиях 84-летний понтифик приветствует врачей, медсестер, благотворителей и ,бездомных в импровизированной клинике в зале для приемов Ватикана.

По заявлению Ватикана, около 800 бездомных или нуждающихся людей получили бесплатную вакцину, и еще как минимум 400 получат ее.

Понтифик Франциск, который уже вакцинировался, как и 93-летний бывший Папа Бенедикт, сказал, что укол - это этнический выбор каждого, если для этого нет серьезных медицинских показаний.

При Франциске Ватикан создал ряд структур для помощи бездомному населению Рима, включая клинику, бесплатные бани и парикмахерскую.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что дьявол пользуется пандемией в своих целях.