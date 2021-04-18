Российский авиа-перевозчик «Аэрофлот» развернет А330-200, который может вместить почти на сто пассажиров больше, чем обычно используемый А320.

Об этом сообщает Zdopravy.

Хотя компания официально не указала причину использования более крупной машины во время карантина, когда спрос на полеты ограничен, можно предположить, что это связано с высылкой 18 российских дипломатов из Чешской Республики вместе с членами их семей.

Известие о высылке российских дипломатов появилось всего через несколько дней после того, как чешские и российские перевозчики объявили об увеличении рейсов в обе стороны. Smartwings будет летать в Санкт-Петербург, а «Аэрофлот» увеличил количество рейсов из Праги в Москву.

Напомним, Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.