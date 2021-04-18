По меньшей мере семь пакистанских полицейских взяты в заложники протестующими против Франции, они выступают на улице с понедельника, 11 апреля, против заключения в тюрьму своего лидера, который был арестован за то, что требовал высылки французского посла.

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам представителя полиции, по крайней мере семь пакистанских полицейских были взяты в заложники в Лахоре в воскресенье протестующими против Франции, принадлежащими к радикальной исламистской партии.

— «Члены TLP», пакистанской партии «Техрик-и-Лаббайк», держат в заложниках пятерых полицейских и двух членов Корпуса рейнджеров, — заявила пресс-секретарь полиции в Лахоре Рана Ариф.

Антифранцузские протесты прошли в нескольких городах по всей стране, в результате чего шесть полицейских погибли и посольство Франции обратилось к своим гражданам с призывом временно покинуть страну.

По словам чиновника в Пенджабе Фирдоуса Ашика Авана, «группы насилия, вооруженные коктейлями Молотова и бутылками с кислотой, вторглись в полицейский участок Наванкот сегодня утром».

Лидеры TLP, официально запрещенной партии, заявили, что несколько членов их движения были убиты в воскресенье.

— Мы не будем хоронить их до тех пор, пока французский посол не будет депортирован, — сказал Аллама Мухаммад Шафик Амини, лидер TLP в Лахоре, в видео, размещенном в Интернете.

TLP развернула антифранцузскую кампанию с тех пор, как президент Эммануэль Макрон защитил право Charlie Hebdo на публикацию карикатур на Мухаммеда, что они считают кощунственным.

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