Пророссийские террористы из так называемых «Л/ДНР» подготовили новые провокации на фронте: обстреляли мирные дома в Зайцевом, а на боеприпасах оставили надписи на украинском языке, намеревающиеся ввести в заблуждение местных, якобы за обстрелами стоит ВСУ.
Об этом написал военкор Андрей Цаплиенко.
Журналист указал, что минами с сюрпризом накрыли территорию от Зайцево до Новгородского.
— С 12 по 15 апреля было сброшено до десятка мин ПОМ-2 на участке от Зайцево до Новгородского (Нью-Йорк), половина из БПЛА, а половина отстреляно из РПГ, «накрутки». Тип БПЛА не определен, но мы понимаем, что он одновременно может нести до четырех мин и выставлять их с высокой точностью, — рассказал Андрей Цаплиенко.
Корреспондент отметил, что боевики специально оставляют на снарядах фейковые надписи на украинском языке: «Наша земля Україна, слава нації, смерть ворогам», а также символику СС.
— То есть, боевики, убивая мирное население российским оружием, маскируются под украинцев, настраивают местных против Украины. И ищут способ создать миф о еще одном «распятом мальчике». Не для того ли, чтобы он стал поводом для полномасштабного российского вторжения, — задается вопросом Андрей Цаплиенко.
Напомним, 18 апреля, пророссийские террористы нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции, находящиеся в ответственности оперативно-тактической группы «Восток». В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще один боец получил осколочное ранение.
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Пророссийские террористы из так называемых «Л/ДНР» подготовили новые провокации на фронте: обстреляли мирные дома в Зайцевом, а на боеприпасах оставили надписи на украинском языке, намеревающиеся ввести в заблуждение местных, якобы за обстрелами стоит ВСУ.
Об этом написал военкор Андрей Цаплиенко.
Журналист указал, что минами с сюрпризом накрыли территорию от Зайцево до Новгородского.
— С 12 по 15 апреля было сброшено до десятка мин ПОМ-2 на участке от Зайцево до Новгородского (Нью-Йорк), половина из БПЛА, а половина отстреляно из РПГ, «накрутки». Тип БПЛА не определен, но мы понимаем, что он одновременно может нести до четырех мин и выставлять их с высокой точностью, — рассказал Андрей Цаплиенко.
Корреспондент отметил, что боевики специально оставляют на снарядах фейковые надписи на украинском языке: «Наша земля Україна, слава нації, смерть ворогам», а также символику СС.
— То есть, боевики, убивая мирное население российским оружием, маскируются под украинцев, настраивают местных против Украины. И ищут способ создать миф о еще одном «распятом мальчике». Не для того ли, чтобы он стал поводом для полномасштабного российского вторжения, — задается вопросом Андрей Цаплиенко.
Напомним, 18 апреля, пророссийские террористы нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции, находящиеся в ответственности оперативно-тактической группы «Восток». В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще один боец получил осколочное ранение.