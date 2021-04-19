Аргентина получила партию из 864 тысяч доз вакцины AstraZeneca COVID-19 в рамках глобальной программы вакцинации COVAX, сообщило правительство в воскресенье, на следующий день после того, как вспыхнули демонстрации против мер изоляции, введенных в районе Буэнос-Айреса.

Как пишет AlJazeera, дозы из Нидерландов поступили после того, как Аргентина получила 218000 уколов в прошлом месяце через COVAX

Однако в субботу аргентинцы вышли на улицы в знак протеста против новых ограничений, связанных с коронавирусом, в столице Буэнос-Айресе и ее окрестностях, которые вступили в силу в пятницу.

Ожидается, что новые меры, которые включают комендантский час в 20:00, закрытие школ и запрет на деятельность в закрытых общественных местах, будут действовать до конца месяца.

Тем не менее, некоторые владельцы бизнеса заявили, что не будут соблюдать новые ограничения в Буэнос-Айресе.

— Президент делает то, что должен. Я не согласен с этими мерами. Прошлый год был очень тяжелым, — заявил владелец бара по имени Марсело из Альмугро.

Во время пандемии в Аргентине наблюдался резкий рост бедности.

Напомним, в Аргентине зафиксировали уже более одного миллиона случаев заражения коронавирусом.