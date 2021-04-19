США и Китай договорились о сотрудничестве в области изменения климата после двух дней встреч на высоком уровне в Шанхае

Об этом сообщает СNN.

В совместном заявлении, опубликованном в воскресенье, Вашингтон и Пекин заявили, что климатический кризис «необходимо решать серьезно и безотлагательно», и согласились работать вместе, чтобы «усилить» выполнение Парижского соглашения.

— Соединенные Штаты и Китай продолжат обсуждение, как на пути к конференции стороны, так и после него, конкретных действий в 2020-х годах по сокращению выбросов, направленных на поддержание предела температуры в соответствии с Парижским соглашением в пределах досягаемости, — говорится в заявлении.

Объявление последовало за двухдневными переговорами между специальным посланником президента США по климату Джоном Керри и специальным посланником Китая по изменению климата Се Чжэньхуа в Шанхае в четверг и пятницу, 15 и 16 апреля соответственно.

Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углерода, поэтому участие китайского правительства является жизненно важной частью любого успешного плана по преодолению климатического кризиса.

В воскресном заявлении министерства экологии и окружающей среды Китая говорится, что переговоры между Керри и Се были «откровенными, глубокими и конструктивными».

— Обе стороны признают, что изменение климата является серьезной и неотложной угрозой выживанию и развитию человечества, — заявило министерство, добавив, что Китай и США «будут укреплять сотрудничество, работать вместе с другими сторонами для решения климатического кризиса».

В министерстве также заявили, что две страны будут «и дальше укреплять обмены и сотрудничество в таких областях, как содействие переходу к экологическим и низкоуглеродным технологиям, а также поддержка энергетического и низкоуглеродного развития развивающихся стран».

Напомним, разведка США предупреждает, что Китай, который считается «главной угрозой» господству Америки в космосе, планирует разработать оружие для космоса.