Глава революционной ирландской партии «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд, которая в 1970-х корректировала действие ИРА, попросила прощение за убийство лорда Маунтбеттена.

Об этом передает Irish Examiner.

Мэри Лу Макдональд описала убийство лорда Маунтбеттена, который умер вместе с двумя членами своей семьи и подростком Ко Фермана, из-за взрыва на рыбацкой лодке в графстве Слайго, Ирландия, в 1979 году, как «душераздирающее».

Ее комментарии прозвучали на следующий день после отпевания Филиппа, племянника лорда Маунтбеттена, в Виндзорском замке в субботу.

Когда ее спросили по радио Times, будет ли она извиняться перед принцем Уэльским за убийство, которое, как сообщается, отказался сделать ее предшественник лидер партии Джерри Адамс, она сказала, что не хочет спешить с этим.

— Армия и вооруженные силы, связанные с принцем Чарльзом, совершили много-много насильственных действий на наш остров, — вспомнила она.

Однако извинения пришли на следующий день после похорон герцога Эдинбургского Филиппа. В них она добавила, что ей очень жаль.

— И я могу сказать, конечно, мне очень жаль, что это произошло, конечно, это душераздирающе. И моя работа, и я думаю, что принц Чарльз и другие были бы абсолютно признательны за это, - двигаться вперед в эти времена. И я считаю, что наша задача - обеспечить, чтобы ни один другой ребенок, никакая другая семья, независимо от того, кем они были, не столкнулись с травмами и горем, которые были слишком обычными для всех сторон на этом острове и за его пределами, — написала глава партии.

Лидер «Шинн Фейн» также рассказала, как принц Чарльз написал ей «прекрасное письмо» в прошлом году после того, как она заболела Covid-19, добавив: «Я думала, что это было самым порядочным и добрым с его стороны.

— Хотя мы не являемся очевидными монархистами, мы республиканцы, это наша политическая точка зрения, мы с огромным уважением относимся к этой семье и к тому, кто они и что они представляют для британцев, а также для юнионистов и лоялистов здесь, в Северной Ирландии, — почтила память покойного женщина.

Напомним, в столице Северной Ирландии уже несколько ночей не утихают беспорядки. Полиция в среду, 7 апреля, призвала жителей воздержаться от посещения нескольких районов Белфаста. Погромщики сожгли рейсовый автобус.