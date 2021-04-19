Ракетный комплекс украинского производства «Ольха-М» приобрела состоятельная страна с Аравийского полуострова.
Об этом рассказал глава киевского КБ «Луч» Олег Коростелев, передает Украинский милитарный портал.
У директора конструкторского бюро попросили назвать хотя бы регион, в котором находится страна, заинтересовавшаяся военной техникой.
— «Ольха-М» - это высокоточный 300-мм ракетный комплекс с максимальной дальностью осбтрела до 200 километров, — ответил Олег Коростелев.
Напомним, украинская сторона может поставить и адаптировать авиационные ракеты на бразильские истребители производства Швеции GRIPEN.
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Ракетный комплекс украинского производства «Ольха-М» приобрела состоятельная страна с Аравийского полуострова.
Об этом рассказал глава киевского КБ «Луч» Олег Коростелев, передает Украинский милитарный портал.
У директора конструкторского бюро попросили назвать хотя бы регион, в котором находится страна, заинтересовавшаяся военной техникой.
— «Ольха-М» - это высокоточный 300-мм ракетный комплекс с максимальной дальностью осбтрела до 200 километров, — ответил Олег Коростелев.
Напомним, украинская сторона может поставить и адаптировать авиационные ракеты на бразильские истребители производства Швеции GRIPEN.