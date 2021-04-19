В столице Чечни 13-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову присудили победу в международном турнире по любительскому боксу в тот момент, когда по нему начал наносить удары противник.

Как передает «Грозный-информ», 8 апреля наследник Рамзана Кадырова завершил бой техническим ноукатом.

Однако на опубликованном видео можно рассмотреть, что рефери начал отсчитывать ноудаун, когда соперник только начинал бить Адама Кадырова (Адам – в черных шортах, оппонент – в синих). Секундант соперника кинул на арену полотенца, моментально признав поражение, хотя никаких правил или оснований для этого не было.

Чеченская пресса уже похвалила отпрыска Кадырова на все лады и ввинтила в заметку пассаж о противнике юного Кадырова на ринге «по словам зрителей, Адам не оставил ему ни единого шанса».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров решил подшутить над ФБР, он опубликовал фото с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого ранее объявили в розыск, и потребовал 250 тысяч долларов вознаграждения за сообщение о его местонахождении.