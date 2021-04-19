Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что хочет, чтобы центром Черноморской таможни стал не Херсон, а Николаев.

Об этом он рассказал журналистам в понедельник, 19 апреля, на территории завода ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект», передают НикВести.

— Чтобы она была здесь, вернуть из Херсона сюда. Также говорили о том, чтобы несколько расквартированных штабов армейских тоже перенести в Николаев. Всегда, когда слышим о планах переезда, то сразу вспоминаем Николаев. Правильно ли это? Считаю, что да. Когда переезжает часть сотрудников, то они пользуются сервисной инфраструктурой, — уточнил Давид Арахамия.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 8 декабря 2019 года с 00.01 часов начинает свою деятельность Черноморская таможня Гостаможслужбы, которая объединяет таможни в Николаевской, Херсонской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе.

Её центральное управление будет в Херсоне.

Как сообщил лава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в Facebook, на Черноморской таможне исполняющим обязанности главы назначен Александр Шуцкий.