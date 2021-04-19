Китайские власти потребовали руководства начальных и средних школ пересмотреть каталог в библиотеке и избавиться от книг, которые могут привести к почитанию Запада в ущерб пропаганде патриотизма. Таким образом партия удваивает напор патриотическое воспитание к столетию партию.

Об этом сообщает Asia.Nikea.

Ожидается, что начальные и средние школы к столетию создания КПК будут сосредоточены на так называемых «мыслях Си Цзиньпина».

Этот приказ затронет 240 миллионов учащихся начальных и средних школ страны, включая воспитанников детских садов.

Коммунистическая партия также увеличивает количество учебных занятий для взрослых членов партии. Инструктаж по истории КПК проводится один-два раза в неделю в государственных организациях и на государственных предприятиях партийными аппаратчиками.

Из 530 страниц нового издания «Краткой истории Коммунистической партии Китая», 150 посвящены генсеку Си Цзиньпину.

Примечательно, что в обновленном под нужды партии учебном курсе «Культурная революция» Мао Цзэдуна преуменьшается в историческом повествовании.

В предыдущем издании книги говорилось, что Мао несет значительную ответственность за «Культурную революцию». На этот раз ответственность Мао преуменьшается тем, что он по ошибке начал «Культурную революцию» после того, как «контрреволюционеры» воспользовались своим влиянием в партии.

Ранее НикВести сообщали, Китай запускает горячую линию для жалоб на исторических нигилистов, которые смеют критиковать компартию и курс генерального секретаря Си Цзиньпиня.